Milan, Tomori: "Inter e Juve favorite? Anche l'anno scorso"

27-07-2022 12:15

A La Gazzetta dello Sport, Tomori avvisa i bookmaker: “Ci sentiamo più forti considerando la fiducia di ognuno. Abbiamo la sensazione che possiamo fare qualcosa di speciale. Lo abbiamo già fatto, ma ora abbiamo una pressione diversa. Dobbiamo ripeterci. In questi giorni abbiamo lavorato più forte dello scorso anno, dobbiamo essere pronti. I bookmaker dicono che siamo dietro Inter e Juve? Lo dicevano anche l’anno scorso“.

Infine, Tomori parla della Champions e del rinnovo: “Ricordo la finale di Atene, ricordo Manchester e anche Istanbul. Sapevo che questo club è speciale, soprattutto in Champions. Noi siamo giovani ma ora abbiamo più esperienza, vogliamo fare come loro. Rinnovo? Lo voglio, mi piace tutto del Milan, anche la città, le notti di Champions… Ora però sono concentrato sul campo, per le cose fuori dal campo vedremo”.