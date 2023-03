Milan, Tonali: "De Ketelaere deve trovare sicurezza, Leao il più forte"

Il centrocampista rossonero: "Ibra? Quando vinco le partitelle lo prendo in giro, ma se perdi ti massacra".

29-03-2023 12:26

Ai microfoni di Dazn, Sandro Tonali ha preso le parti di De Keteleare: “Normale stia andando così, è la stessa cosa che è successa a me. Lui è stato pagato tanto, è stato preso per risolvere le partite e sta pagando la pressione. È un grande giocatore che deve ritrovare sicurezza, noi dobbiamo aiutarlo. Deve andare bene una partita e poi vedremo il vero De Ketelaere”.

Su Leao invece, Tonali ammette: “Servono due uomini per marcarlo. Quando si accende, andiamo in porta in un secondo. Magari non sta avendo la continuità che ha avuto l’anno scorso, ma è il più forte e deve mettere sempre in campo questa qualità”.

Chiude ironizzando su Ibrahimovic: “In allenamento voglio giocare contro di lui. Quando vinco le partitelle lo prendo in giro, ma se perdi ti massacra”.