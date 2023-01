18-01-2023 23:13

La Supercoppa nel deserto si tinge di nerazzurro. L’Inter asfalta il Milan, piega i rossoneri di Pioli con un rotondo 3-0 e si prende il primo trofeo stagionale. Inzaghi si conferma specialista della competizione e per una volta mette d’accordo tutti i tifosi: stavolta non ha sbagliato proprio nulla. In mezzo agli elogi per Dimarco, Dzeko, Lautaro e per tutti i protagonisti della roboante vittoria nerazzurra, c’è però spazio per due polemiche. La prima riguarda la location del trionfo. La seconda la telecronaca di Riccardo Trevisan e di Massimo Paganin (tra l’altro, ex interista) su Mediaset.

Supercoppa, la polemica sullo stadio mezzo vuoto

Poco prima dell’inizio della partita tiene banco la polemica sul mancato sold out a Riyad. “Stadio mezzo vuoto, che tristezza”, scrive il giornalista Fabrizio Biasin. E scatena un vivace dibattito. “Ancora non capisco che c… si va a fare in mezzo al deserto per giocare una finale ITALIANA”, commenta Andrea. Per Sergio era tutto prevedibile: “Stadio mezzo vuoto, orari ‘italiani’… il senso di andare all’estero ? Non attirava di più un San Siro colmo con coreografie e tutto il resto?”. Un altro utente punge mostrando il pienone a Jedda per Juve-Milan del 2019: “Quando gioca la Juve però è sempre pieno”. E le punzecchiature continuano ripensando al grande successo della Supercoppa di Spagna: “Il calcio del popolo … mica è Real-Barca“.

Dimarco e Dzeko: Inter avanti 2-0 all’intervallo

Poi comincia la partita e gli animi s’infiammano solo per questioni di campo. A scatenare gli entusiasmi ci pensano Dimarco e Dzeko, che firmano il 2-0 nerazzurro al 45′. “Primo tempo dominato, speriamo che il ns allenatore non rovini tutto come al solito”, scrive Giulio. Massimiliano s’associa: “Aspettiamo che Inzaghi fa i cambi….che lui è capace di farcela perdere facendo entrare Gagliardini e la sua combriccola”. Daniele punge l’Arrigo nazionale: “Voglio sapere Sacchi cosa dice”. Per Mauri invece “il vero pericolo è Maresca“. Mentre Claudio domanda: “I cronisti li hanno presi da Milan Channel?”.

Anche Lautaro s’iscrive al party: Milan travolto