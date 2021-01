Milan, ufficiale la partenza di Duarte

Ora è ufficiale: Leo Duarte dice arrivederci al Milan. Il centrale brasiliano ex Flamengo, dopo un anno e mezzo vissuto tra panchina ed infermeria, è un nuovo giocatore dell’ Istanbul Basaksehir.

In un anno e mezzo, tra problemi fisici e adattamento, Duarte è riuscito a giocare soltanto 9 partite con i rossoneri. Quest’anno non è andato oltre i 117 minuti totali di utilizzo. In Turchia spera di ritrovare campo e minuti.

Ad annunciare il trasferimento la stessa società rossonera: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Léonardo Campos Duarte da Silva all’Istanbul Başakşehir FK fino al 30 giugno 2022. Il Club ringrazia Léo per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il futuro personale e professionale”.

Il trasferimento di Duarte si è concretizzato con un prestito biennale, almeno fino al giugno 2022: allora l’Istanbul potrebbe riscattare l’ex Flamengo, in caso di un positivo primo anno e mezzo in terra turca. Il Basaksehir è attualmente primo in classifica, reduce dai gironi di Champions League dietro a PSG, Manchester United e Lipsia.

