Milan, un altro talento brasiliano nel mirino

Non solo Lucas Paqueta. Il Milan, che continua a osservare con grande attenzione il mercato brasiliano, ha aggiunto un nuovo nome alla sua lista di talenti che potrebbero presto vestire il rossonero. Si tratta di Pedrinho, esterno d’attacco classe ’98 del Corinthians, indicato da molti in patria come il nuovo Vinicius Junior, l’attaccante che la scorsa estate il Real Madrid ha acquistato dal Flamengo per 45 milioni di euro. Brevilineo, grande agilità, tecnica sudamericana e un sinistro delicatissimo: Pedrinho è un prodotto del vivaio del Corinthians con cui ha debuttato lo scorso anno nel campionato brasiliano e in Copa Sudamericana, diventando immediatamente un punto fermo della squadra di Sao Paolo, con cui nel 2018 ha anche giocato in Copa Libertadores.

VICE-SUSO. Tecnicamente, Pedrinho assomiglia a Suso: mancino, parte dall’out di destra per inventare calcio. Segna poco – solo un gol in competizioni ufficiali con il Corinthians – ma disegna filtranti e assist al bacio per i compagni e sono in molti a pensare che, con qualche chilo di muscoli in più, questo 20enne brasiliano possa diventare un giocatore perfettamente a suo agio nel grande calcio internazionale.

LA CONCORRENZA. A parlare dell’interesse del Milan nei suoi confronti sono siti e portali spagnoli come Don Balon, che inserisce i rossoneri nella lunga lista di pretendenti a Pedrinho: in vantaggio, in questo momento, ci sarebbe il Borussia Dortmund, seguito appunto da Milan, Real Madrid, Liverpool e Barcellona. Il Corinthians valuta il giocatore 50 milioni di euro, ma Pedrinho potrebbe partire per la metà: 25 milioni è una cifra alla portata del Milan. Tutto sta a muoversi in fretta e battere la concorrenza: come dimostra l’affare Paqueta, il Milan sa come si fa.

SPORTEVAI | 19-11-2018 10:10