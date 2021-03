Milan, una doppia operazione entusiasma i tifosi

Il Milan comincia a pensare alla prossima stagione. I rossoneri pensano al mercato e alle operazione per il prossimo campionato. Le ultime notizie rivelano infatti intenzione del Milan di non riscattare l’esterno difensivo Dalot che dovrebbe ritornare al Manchester United, e per la sua sostituzione piace molto Singo del Torino.

L’approvazione di Ziliani

Il giornalista Paolo Ziliiani dice la sua su quest’operazione con toni ottimisti: “Se va n porto questa operazione (fuori Dalot e dentro Singo) e col riscatto di Tomori a 28 milioni (un affare), grande upgrade del Milan per la sua difesa”. In una giornata in cui il tema è il mancato rinnovo (almeno per il momento) di Gigio Donnarumma, arriva una buona notizia per i tifosi.

La reazione dei social

Ma non tutti i tifosi sono entusiasti della situazione di mercato in cui si trovano i rossoneri: “Devono rinnovare Donnarumma, Calhanoglu e Ibra. Inoltre riscattare Tomori. Singo quanto costa? Devono pure prendere il sostituto di Meite”. L’esterno del Torino entusiasma i tifosi: “Ringo sarebbe un upgrade incredibile. Vabbè al posto di Dalot anche Faraoni lo sarebbe”. E Matteo si spinge anche più in là: “40 milioni per Belotti e Ringo e Cairo muto perché in B non vorranno rimanere”.

Le mosse di Maldini negli ultimi anni fanno ben sperare i tifosi. Il dirigente rossonero è infatti riuscito a costruire una squadra di vertice nonostante un occhio molto attento al mercato: “Ringo ha le caratteristiche perfette per giocare con Alexis, a differenza di Davide sa spingere di più- Comunque ha fatto un buon inizio, ultimamente male. Cairo non può chiedere la luna”. Ma c’è anche chi vorrebbe concentrarsi su altri ruoli: “In questo momento la priorità dovrebbe essere un terzino sinistro. A destra abbiamo già Kalulu e Calabria, per non contare Conte che se il Parma retrocede, cosa probabile, torna da noi”.

Il caso Donnarumma

La giornata dei tifosi milanisti è cominciata però con una notizia che ha decisamente creato polemica: la mancata risposta di Donnarumma e del suo entourage alla proposta di rinnovo del club con un contratto da 8 milioni a stagione. Un tema che fa discutere moltissimo i social e che tiene i tifosi del Milan sulla corda visto che esiste la possibilità di perdere il giocatore a 0 a fine stagione.

