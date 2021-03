Milan, pazienza finita per i tifosi: “Basta aspettare”

L’ultima offerta sarebbe di 8 milioni di euro a stagione ma per il momento non è arrivata ancora la firma. In casa Milan continua a tenere banco il caso legato al rinnovo contrattuale di Gigi Donnarumma. Il portiere non ha ancora firmato il nuovo accordo e la pazienza dei tifosi comincia a esaurirsi visto che la situazione va avanti ormai da molti mesi.

Le ultime novità

Le ultime notizie in casa Milan parlano di una proposta di 8 milioni a stagione. Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero presentato una proposta da 8 milioni a stagione a differenza dei 6 che percepisce in questo momento. Ma da Raiola non sarebbe arrivata nessuna risposta, neanche un rifiuto e per questo motivo il club starebbe cominciando a guardarsi intorno per la prossima stagione.

La reazione dei social

Il caso Donnarumma continua a dividere i tifosi. C’è chi ha perso la pazienza nel sentire parlare di una trattativa che va avanti da mesi, e per giunta in un momento di grande crisi finanziaria non solo del mondo del calcio: “Periodo di covid, economia mondiale e soprattutto nazionale in ginocchio, aziende che falliscono, stipendi non pagati. Poi c’è il Milan che da nulla offre 8 milioni all’anno per rinnovare un contratto di lavoro. Se Donnarumma andasse via che non mi si venga a dire che è colpa del Milan”.

Ci sono anche però tifosi che accusano il Milan di aver aspettato troppo tempo prima di affrontare questa situazione: “La questione rinnovo di Gigio doveva essere sistemata la scorsa estate a costo di vendere il giocatore,. Il resto sono scuse. Presi per i fondelli due volte da Raiola sullo stesso giocatore anche no”. C’è chi come Giacomo pensa ad una soluzione ponte: “A questo punto forse la soluzione migliore potrebbe essere un mini rinnovo, valutare il prossimo anno e nel caso cedere Donnarumma guadagnandoci qualcosa”.

Colpa dei giornali

Nel corso della pausa nazionali le notizie sul calcio italiano sono sicuramente di meno e c’è chi accusa i giornali di fare sciacallaggio sulla questione rinnovo: “Ovviamente al terzo giorno di pausa arriva la Gazzetta con le solite stupidaggini su Gigio e contratto, con fantomatiche alternative. Ogni tanto sarebbe meglio cambiare obiettivo”. Anche Diego la pensa allo stesso modo: “Tre giorni di pausa delle nazionali e ovviamente in prima pagina c’è Donnarumma dato che parlare del fallimento del maestro Pirlo o della situazione debitoria di metà dei club di serie A (tra i quali i problemi finanziari dell’Inter) è noioso”.

SPORTEVAI | 24-03-2021 10:16