MIlan-Verona, Tudor: "Assenza Theo Hernandez? Un giocatore non cambia le dinamiche"

Il tecnico dell’Hellas Verona Igor Tudor ha parlato prima della sfida esterna contro il Milan di Stefano Pioli di questo weekend, valida per l’ottava giornata di Serie A TIM. Dopo tre sconfitte consecutive sotto la guida di Eusebio Di Francesco, il Verona ha ottenuto due vittorie e due pareggi con Igor Tudor in panchina, segnando sempre almeno due reti (12 gol nel periodo) – la media attuale di due punti a partita del croato è la migliore per un tecnico gialloblù nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A.

Questo il pensiero di Tudor sulla partita:

“Abbiamo lavorato bene con chi è rimasto a Verona in questa sosta. I nazionali hanno fatto bene, hanno vinto tutti mi sembra, ed è positivo per il morale. Non vediamo l’ora inizi la partita, contro una grande squadra e in un grande stadio […] Assenza Theo Hernandez? Non credo che un giocatore cambi le dinamiche di una squadra. Il Milan è una delle squadre che stanno meglio in Serie A, insieme al Napoli. Mi aspetto una partita molto difficile, andiamo là e vediamo che succede […] Noi possiamo fare punti a San Siro sbagliando poco, quasi niente, e facendo una grande gara. Così si può ottenere qualcosa in questi tipi di match”.

OMNISPORT | 15-10-2021 13:19