Milan verso Udine: sui social i tifosi attaccano la società

Il Milan non vuole mollare la testa. I rossoneri di Stefano Pioli preparano la sfida con l’Udinese in programma stasera alle 20.45. Ancora una volta il tecnico dei rossoneri deve fare i conti con l’emergenza infortuni soprattutto in attacco. E’ stata comunicata la lista dei convocati che nel ruolo di punta centrale vede la sola presenza di Ibrahimovic e Maldini.

Pioli fa ancora i conti con l’emergenza

Stefano Pioli si sarà ormai abituati a vivere in emergenza infortuni, se la difesa ha recuperato con il rientro di Tomori (mentre Kjaer resta ancora fuori), per l’attacco le cose si complicano e anche di molto. Il tecnico rossonero infatti deve fare i conti con le assenze di Giroud, Rebic, Pellegri e Leao. In attacco ci saranno solo Ibrahimovic e Maldini, e dunque anche a partita in corso le soluzioni tendono a diminuire.

Milan: i tifosi protestano sui social

L’amarezza per il mancato arrivo di un attaccante giovane e di prospettiva risale alla scorsa finestra di mercato estiva. I tifosi del Milan già ad agosto avevano più volte richiesto l’acquisto di un attaccante che garantisse minuti e quantità vista la carta d’identità di Ibrahimovic e Giroud. Ora a distanza di mesi e in vista del mercato di riparazione la questione si ripete.

Sono diversi i commenti contro la società: “Questo è il risultato di aver speso soldi per una scommessa inaffidabile come Pellegri, anziché uno, anche giovane, ma fisicamente integro. Ah no, sareste capace anche di rovinare quest’ultimo con gli infortuni. Vergognatevi”. Anche Diletta è preoccupata per la gara in Friuli: “Milan con l’emergenza in attacco: se questa sera, in un modo o in un altro, Ibrahimovic dovesse farsi male, chi andrà in avanti?”.

