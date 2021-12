Pioli come Conte: il paragone scatena la polemica sui social

09-12-2021 09:47

Stefano Pioli come Antonio Conte. L’uscita dalla Champions League del Milan, all’ultimo posto del suo girone, ha sicuramente scatenato un dibattito sul tecnico rossonero. Se da una parte è vero che i rossoneri si attendevano qualcosa in più dall’avventura europea, è altrettanto vero che il girone del Milan era uno di quelli più difficili della competizione in questa stagione.

Il paragone tra Pioli e Conte

Sui social, dopo l’uscita dalla Champions, in molti hanno tirato in ballo il nome di Antonio Conte. Un tecnico che ha fatto benissimo con l’Inter in campionato ma che ha avuto maggiori difficoltà in ambito europeo. Sulla polemica interviene anche il giornalista Giovanni Capuano che sostiene come le due esperienze siano in realtà molto diverse: “Chi è accecato dal tifo e da una buona dose di malafede calcistica, insistere per paragonare l’eliminazione dall’Europa del Milan di Pioli alla sorte identica che toccò un anno fa all’Inter”.

Il giornalista continua nel suo giudizio: “Due quarti posto che secondo gli accecati dal tifo, possono essere messi a paragone dimenticando il contesto in cui sono maturati, gli avversari, lo stato del percorso di crescita delle due milanesi dentro la storia recente, come se uscire eliminati da Liverpool, Atletico Madrid e Porto in un gruppo della morte possa essere messo alla pari con il fare la stessa fine contro Real, Borussia Moenchendgladbach e Shakhtar”.

Pioli e Conte: la polemica sui social

Sui social però i tifosi dell’Inter si lanciano all’attacco e non vogliono far passare l’eliminazione del Milan come un normale incidente di percorso. C’è chi punta sull’ironia: “E’ tutto calcolato. Pioli è uscito dalla Champions League perché deve vincere il campionato, sarebbe una beffa se arrivasse di nuovo secondo”. Anche Matteo è ironico: “Pioli come trofei ha un bel campione d’inverno e 7 minuti da qualificato agli ottavi”.

Sono i tifosi dell’Inter ad essere particolarmente arrabbiati: “La verità è che nella scorsa stagione tutti i giornalisti che si sono scagliati contro Conte dopo l’eliminazione dalla Champions hanno dovuto masticare amaro per quello che è successo in campionato”.

SPORTEVAI