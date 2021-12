Inter ko: Simone Inzaghi molto duro con Nicolò Barella

07-12-2021 23:37

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha strigliato Nicolò Barella nel dopo gara della sfida con il Real Madrid, che i nerazzurri hanno perso 2-0. Il centrocampista ex Cagliari si è fatto espellere nel secondo tempo per un ingenuo fallo di reazione su Militao.

Real Madrid-Inter: Inzaghi striglia Barella

Un errore di gioventù che Simone Inzaghi non ha voluto lasciar passare: “Ha fatto un errore grave, ha sbagliato… anche se penso che l’abbia capito subito. Si è scusato immediatamente coi compagni e con lo staff. C’è rammarico, perché fino a quel momento eravamo in partita, avevamo creato tanto, Barella aveva avuto l’occasione ed era nervoso per averla sbagliata”.

“Il suo rosso ha condizionato la nostra gara, anche perché avevo appena fatto i cambi e avevamo ancora più di 30 minuti da giocare. Rosso giusto? C’è stato un gesto di reazione, seppur molto molto lieve. Barella ha sfiorato il polpaccio a Militao, però a norma di regolamento l’espulsione ci sta”.

Real Madrid-Inter: Inzaghi applaude i suoi

Il tecnico nerazzurro giudica la prestazione positiva nonostante il ko: “Ripeto, abbiamo giocato molto bene e resta il rammarico di aver chiuso il primo tempo in svantaggio perché stavamo facendo bene. Il rosso di Nicolò poi ha cambiato tutto… Già è difficile giocare contro il Real in 11 contro 11, figuriamoci in inferiorità numerica”.

Real Madrid-Inter, il rammarico di Handanovic

Il capitano dei nerazzurri Samir Handanovic si è così espresso dopo il ko indolore del Bernabeu: “Buona partita nel complesso, ma dobbiamo essere più cattivi. Dovevamo tirare di più. Sapevamo che per vincere dovevamo rischiare qualcosa, ma abbiamo sempre fatto il nostro gioco. Il rammarico è che siamo arrivati davanti alla loro porta e ci è mancato l’ultimo passaggio”.

“Abbiamo messo sotto il Real in entrambe le partite, ma quello che hai devi sfruttarlo, come hanno fatto loro. Questa partita è un insegnamento perché ci vuole qualcosa in più”.

