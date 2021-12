Champions, l'Inter va ko col Real: tifosi traditi non solo da Barella

07-12-2021 22:53

Il primato che sfuma, l’espulsione di Barella, la fine del ‘magic moment’ regalato dalla lunga serie di vittorie in campionato e dalla qualificazione anticipata agli ottavi di Champions. Ma anche la sensazione di potersela giocare alla pari con una big indiscussa del calcio europeo. Sono contrastanti, per i tifosi nerazzurri, le sensazioni dopo Real Madrid-Inter. Prevale il rammarico, tuttavia. E un pizzico di amarezza per gli errori del centrocampista, di solito trascinatore, e di qualche altro “insospettabile”.

Inter, primo tempo senza acuti a Madrid

I nerazzurri si ritrovano sotto per effetto del gol di Kroos e non riescono a pungere. Sui social serpeggia la delusione. Scrive Simone: “Ci mancano uomini di personalità là davanti in queste partite. Siamo nettamente più forti, ma ci tremano le gambe mentre loro hanno più esperienza”. Arrigo è parzialmente d’accordo: “L’Inter sta giocando molto bene a parte qualche piccola sbavatura nell’ultimo passaggio. Semplicemente il Real è forte ma ha anche un gran c…”. Criticati gli attaccanti: “Togliete Lautaro, mettete Altobelli“, scherza Matteo. “Giochiamo con un uomo in meno, Dumfries una statua”, è invece il parere di Giuseppe. Mentre Massimo è perentorio: “Bisogna marcare ed essere più cattivi, altrimenti ce ne fanno tre. I due attaccanti inesistenti”.

Barella flop: manca il gol e si fa espellere

La ripresa si apre con una clamorosa occasione non sfruttata da Barella. Tifosi esasperati col mediano sardo: “Niente Barella ultimamente se mangia con la forchetta manca la bocca”, twitta Federico. “Sbagliato il gol di Barella è venuto fuori il Real Madrid“, fa notare Ierardi. Poi arriva addiritura il cartellino rosso per il nerazzurro e i social si scatenano. Non mancano gli innocentisti, come Mustang87: “Militao tutta la partita a picchiare davanti all’arbitro senza esser mai nemmeno avvisato”. La maggioranza, però, deve ammettere: “Barella ha fatto una c…Punto”, è la sintesi amara ed essenziale di Marco Belotti. L‘Inter lotta ma deve arrendersi dopo il raddoppio del Real e c’è chi scrive con rammarico: “2-0 Asensio è finita”.

