Milan, vice Hernandez: spunta vecchia conoscenza della serie A

Questi ultimi giorni di calciomercato potrebbero servire al Milan per rinforzarsi anche sulle corsie laterali. In particolare a sinistra, dove si cerca un profilo che possa dare tregua a Theo Hernandez. Un nome in tal senso è spuntato nelle ultime ore, e conduce a una vecchia conoscenza della Serie A.

Si tratta di Achraf Lazaar, esploso in Italia nel Varese di Devis Mangia e poi per due stagioni e mezza protagonista con la maglia del Palermo. Trasferitosi al Newcastle nel 2016, è poi sempre stato ceduto in prestito (riaffacciandosi nel nostro Paese con le maglie di Benevento e Cosenza).

Ora è vicino alla rescissione del contratto dopo un’altra mezza stagione ai margini nel Newcastle, e il Milan potrebbe approfittarne assicurandosi un giocatore affidabile e che sicuramente non creerebbe problemi nell’inserirsi in una rosa in cui il posto non sarebbe garantito. Secondo ‘SportMediaset’, le trattative sarebbero già iniziate.

OMNISPORT | 26-01-2021 20:33