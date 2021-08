Milan, vicino il ritorno di un ex: prossime 48 ore decisive

Il mercato del Milan non è ancora concluso. Dopo l’arrivo di Giroud, il club rossonero sta per concludere altri due colpi importanti: Florenzi e Adli. Stefano Pioli però ha chiesto dei rinforzi in mediana, dopo l’infortunio di Kessie. Quest’ultimo sarà assente anche per un mese a causa della Coppa d’Africa, come Bennacer. Il tecnico vuole così mettere una pezza per non trovarsi a corto di uomini.

Il nome più caldo al momento porta il nome di Bakayoko. Non è un omonimo, si tratta proprio di Tiemoué che già in passato ha vestito la maglia rossonera. L’esperienza a Milano ha avuto alti e bassi e il francese viene ricordato soprattutto per una brutta lite in campo con l’allora tecnico Gennaro Gattuso.

Qualche settimana fa, intervistato da Calciomercato.com, l’agente del calciatore Andy Bara ha così parlato riguardo a un possibile ritorno del proprio assistito a Milano: E’ possibile, il Milan cerca un giocatore con le sue caratteristiche ed è probabile che possano fare una proposta. Al momento Timouè è un giocatore del Chelsea, ma c’è una possibilità di cambiare maglia e andare in una squadra italiana. Il Milan è una squadra grande e se si dovesse creare l’opportunità faremo tutto il possibile per portarlo in rossonero. Maldini e Massara lo conoscono, sanno quello che può dare”.

Il Milan si sta muovendo bene e il ritorno di Bakayoko sembra essere vicino, al punto che le prossime 48 ore saranno decisive. Il club rossonero – scrive La Gazzetta dello Sport – sta trattando con il Chelsea per il prestito del centrocampista di origini ivoriane che nell’ultima stagione ha giocato nel Napoli, voluto fortemente proprio da Gattuso. Il nodo principale resta al momento l’ingaggio del calciatore, che al momento prende 3,5 milioni di euro. I campioni d’Europa vorrebbero incassare circa 15 milioni dalla sua cessione.

OMNISPORT | 18-08-2021 13:56