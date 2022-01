Milan, Zlatan Ibrahimovic cerca il gol e sfida a distanza Cristiano Ronaldo

17-01-2022 10:34

Torna oggi in campo, 17 gennaio, il Milan che sfiderà lo Spezia, in casa a San Siro. Tra le mura di casa dello stadio c’è chi non riesce più a trovare la rete, ovvero il capocannoniere della squadra Zlatan Ibrahimovic.

Milan, i numeri di Zlatan Ibrahimovic. Nel mirino c’è Cristiano Ronaldo

Di certo, non si può parlare di un vero e proprio problema. Il rendimento complessivo della squadra ha permesso a Pioli e ai suoi di essere lì in cima alla classifica e di poter ancora lottare per il Campionato. Certo, sarebbe comunque utile ritrovare, in casa i gol dello svedese. Tutti i suoi gol sono praticamente arrivati in trasferta. Per ora su 13 presenze ha messo a segno 8 gol, uno ogni 98 minuti. L’unica rete a San Siro risale al 12 settembre contro la Lazio. In casa, va invece molto bene Giroud che segna a San Siro ma non in trasferta.

Intanto Zlatan cerca un record importante.

Milan, Zlatan Ibrahimovic e la sua caccia al Record, potrebbe superare Cristiano Ronaldo

Oggi, comunque, contro lo Spezia c’è una bella occasione per il Milan che con una vittoria supererebbe l’Inter e per Ibra. Se Ibrahimovic arrivasse a rete, salirebbero a 81 le squadre (in carriera) a cui ha segnato una rete. Un numero che gli consentirebbe di superare l’ex calciatore della Juventus, Cristiano Ronaldo, fermo a 80.

Milan, Ibrahimovic, non solo il record di Ronaldo: 150 presenze in rossonero

Zlatan Ibrahimovic, nel match contro lo Spezia, potrebbe raggiungere le 150 presenze con la maglia rossonera. Un traguardo importante per l’attaccante svedese che sta vivendo a Milano una seconda fase della sua carriera. Una carriera che per il momento non è dato sapere se proseguirà o meno con i rossoneri: per il momento Ibrahimovic non ha infatti lasciato trapelare nulla sul suo futuro.

