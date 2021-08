Milanisti scatenati contro l'ex: “Era questo il tuo sogno?”

Il Milan vince e convince in serie A, mentre Gigio Donnarumma fatica per ora a trovare spazio nel Psg. Contro il Reims l’ex portiere rossonero ha vissuto la sua seconda gara in panchina, con Pochettino che ha schierato ancora una volta titolare Keylor Navas.

I milanisti prendono in giro Donnarumma

Un dettaglio che non è sfuggito ai tifosi del Milan, subito pronti a prendere il giro il portiere che questa estate ha deciso di lasciare il club rossonero per volare in Ligue 1. “Era questo il tuo grande sogno, amico?” la domanda provocatoria rivolta allo stesso Donnarumma da i7assu, uno dei tanti tifosi del Milan ad attaccare il portiere della nazionale. “Ancora in panchina, aahahhah”, aggiunge Igli.

“Congratulazioni per esserti goduto il debutto di Messi nel Psg in prima fila”, il commento di Bramantyo. “È finito ancora in panchina… dalla vittoria dell’Europeo alla panchina in Ligue 1: bella scelta Gigio”, scrive Mahdi. E Salvo ci va giù duro: “Non ti auguro nulla di male, solo una 30ina di partite così”.

Gli juventini gli chiedono di venire a Torino

Nella discussione si inserisce anche uno juventino, Antonio: “Caro Gigio sappi che alla Juventus un posto da titolare c’è sempre , se cambia idea noi ti aspettiamo. Sempre meglio che stare in panchina a non far nulla ed essere strapagati”.

Per Diavolista quello potrebbe essere la fine che attende Donnarumma: “Dai che prossimo anno va alla juve e Raiola incassa di nuovo la stecca”.

Fabrizio, invece, si accontenta del fatto che il portiere e le trattative per il rinnovo non siano più una preoccupazione per il Milan: “Una pausa nazionale senza dover sentir parlare del suo contratto, che liberazione”.

