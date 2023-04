Milano - Cortina: resta il nodo Speed Skating. Parla Fontana

Il 12 aprile è prevista una cabina di regia

05-04-2023 13:14

Non è ancora risolta la spinosa qustione di dove avranno luogo le gare di Speed Skating in vista dei Giochi Olimpici invernali di Milano – Cortina 2026.

Nella giornata di oggi, mercoledì 5 aprile, ne ha parlato ad ANSA, il rieletto Presidente della Lombardia Attilio Fontana.

“Io credo si debba andare ad approfondire definitivamente la valenza del nostro progetto: sono convinto che il nostro sia assolutamente migliore” ovvero l’ipotesi della Fiera di Milano contrapposta a quella di Torino.

“Non credo che le valutazioni possano essere fatte da un articolo sul giornale, scritto da Torino – ha proseguito il Presidente – se bastasse questo si risolverebbero i problemi in un batter d’occhio: credo che siano gli ultimi sussulti di chi vuole in qualche modo rientrare dalla finestra dopo essere uscito dalla porta. Io ovviamente sostengo il progetto Milano, che adesso verrà mandato al Cio”.

In ogni caso, come ha aggiunto per il 12 aprile è in programma una cabina di regia in cui verranno confrontati i progetti. Solo allora la decisione verrà presa dal CIO.