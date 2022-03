Milano-Sanremo 2022: anche Caleb Ewan dà forfait

18-03-2022 13:39

Altra pesantissima assenza per la Milano Sanremo di domani.

A causa di un malanno stagionale non prenderà parte alla classicissima di primavera Caleb Ewan. Nonostante abbia provato fino all’ultimo ad esserci, lo staff medico della Lotto-Soudal e il velocista australiano si sono visti costretti a prendere questa difficile decisione. Una eventuale partecipazione di Ewan ad una corsa così lunga e impegnativa, non sarebbe davvero stata possibile.

Queste le parole del velocista: “Mi dispiace moltissimo non poter essere in grado di essere al via di quello che era il mio obiettivo principale della stagione primaverile. Ero in buona forma e pronto per una gara difficile ma, come molti altri corridori in questo momento, sono stato colpito da un’influenza gastro intestinale nel momento peggiore della stagione. La decisione è stata presa con lo staff medico per non rischiare di peggiorare le cose. Adesso è meglio puntare su altri obiettivi”.

OMNISPORT