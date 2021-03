Milano-Sanremo, Matthews: "Mi sento bene, darò il massimo"

Sarà Michael Matthews il leader del Team BikeExchange alla Milano-Sanremo 2021. L’australiano, che ha già concluso sul podio la Classicissima per due volte, nel 2015 e lo scorso anno è reduce da una buona Parigi-Nizza, corsa nella quale ha conquistato due terzi posti e ha dimostrato una buona condizione nonostante fosse solamente alla prima gara stagionale.

Matthews ha sicuramente le caratteristiche per essere considerato uno dei favoriti e a supportarlo fino al traguardo di via Roma, avrà tutta la squadra al suo fianco.

“Arriverò alla Milano-Sanremo dopo una solida alla Parigi-Nizza – ha dichiarato Matthews – Abbiamo fatto un ottimo lavoro come team ed è stato davvero positivo per me, sia fisicamente che mentalmente, tornare con i miei compagni di squadra. In vista della Milano-Sanremo mi sento ancora più motivato a fare bene, il nostro obiettivo è lottare per arrivare davanti e giocarci le nostre possibilità di vittoria. Sarà solo la mia seconda gara della stagione, ma mi sento bene e darò il massimo in questa corsa unica e speciale”.

OMNISPORT | 17-03-2021 16:58