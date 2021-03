Milano-Sanremo: Pogacar annuncia che non ci sarà

Dopo quasi 2500 kilometri messi nelle gambe in questo inizio di stagione, Tadej Pogacar da forfait alla classicissima italiana in programma sabato.

Ad annunciarlo è stato proprio il vincitore dell’UAE Tour 2021 e dominatore della Tirreno-Adriatico, come riportato da AS, durante una delle interviste rilasciate dopo la conclusione della sesta tappa della Corsa dei Due Mari.

Il talento sloveno della UAE Team Emirates, che ha già accumulato parecchi chilometri di gara, in comune accordo con la squadra, ha deciso di prendersi un breve periodo di riposo. L’obiettivo è quello di tornare tirato a lucido ad Aprile per partecipare al Giro dei Paesi Baschi, una corsa importante che servirà a Pogacar, per preparare i prossimi importanti obiettivi del 22enne, come la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi.

La Milano Sanremo perde così una delle tante stelle che parteciperanno alla Classicissima 2021.

