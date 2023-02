Storica novità per la Classicissima di Primavera: il via dell'edizione 114 spostato nel centro dell'hinterland, da dove ci si ricongiungerà al percorso tradizionale dopo 30 chilometri.

02-02-2023 16:26

La stagione ciclistica 2023 ha appena preso il via con le prime brevi corse a tappe, ma appassionati e addetti ai lavori hanno già cerchiato in rosso sul calendario la data del 18 marzo, giorno in cui si disputerà la Milano-Sanremo, che segna per tradizione l’inizio della stagione delle Classiche.

A tal proposito Rcs Sport, organizzatrice dell’evento, ha comunicato un’importante variazione rispetto al percorso classico. La partenza dell’edizione numero 114 avverrà infatti ad Abbiategrasso: il percorso tradizionale riprenderà dal km 30, quando dopo un tratto di strade pianeggianti ai margini del Ticino si rientrerà nell’abitato di Pavia. Immutato il resto del tracciato, con i passaggi chiave sul Passo del Turchino, la Cipressa e il Poggio, così come l’arrivo sul tradizionale e storico traguardo di Via Roma.

Confermata quindi l’indiscrezione lanciata nelle scorse ore dalla testata fiamminga ‘Het Laatste Nieuws’, che aveva anticipato l’inedita partenza da Abbiategrasso. Per il secondo anno consecutivo, quindi, i primi metri della Sanremo subiranno una variazione significativa. Nel 2022 il via, seppur non ufficiale, fu infatti dato al Velodromo Maspes-Vigorelli, da dove i corridori iniziarono a pedalare verso il km 0 effettivo, nella tradizionale via della Chiesa Rossa. Ora, invece, ecco la novità con la partenza nel popolare centro dell’hinterland milanese.