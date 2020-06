Milenkovic pensa solo alla Fiorentina

Nikola Milenkovic zittisce le voci di mercato che lo riguardano e si lega a doppia mandata alla Fiorentina.

Questa la sua promessa ai tifosi, arrivata nel corso di un'intervista concessa a 'La Nazione'. "Ricevere complimenti fa certamente piacere, ma non do ascolto alle voci – ha garantito il difensore, a proposito delle sirene di mercato che lo riguardano -. La mia concentrazione è tutta sulla ripresa del campionato. Sto lavorando tantissimo per questo, sono un professionista ma soprattutto un calciatore della Fiorentina. Il mio dovere è dare il massimo per aiutare la mia squadra".

SPORTAL.IT | 01-06-2020 23:18