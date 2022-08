Miller: "In Ducati sempre onesti con me al 100%"

14-08-2022 14:12

Sul suo blog, il pilota Ducati Jack Miller ha analizzato la novità di alcune delle moto di Borgo Panigale presenti in pista, denominata ‘Lo Stegosauro’: “Questo dimostra il grande impegno da parte di Ducati – ha scritto -. Con tutti i suoi piloti, anche con me in partenza a fine anno. E’ nel loro DNA. È abbastanza insolito che una fabbrica continui a dare i suoi aggiornamenti a chi se ne va, ma in Ducati sono stati sempre onesti con me al 100%, lo apprezzo molto”.

Sugli obiettivi di questa seconda parte di stagione, Miller ha aggiunto: “Voglio provare a fare meglio dell’anno scorso. Non c’è un grande divario. Se riesco ad essere costante e veloce, c’è una possibilità. Sarebbe bello finire con un buona posizione”.