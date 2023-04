Miller: "Se Bagnaia non avesse preso la penalità non mi sarei lamentato"

L'ex pilota Ducati: "Noi abbiamo solo chiesto coerenza per le penalizzazioni: l'importante è che oggi non sia stato sanzionato lui e poi domenica prossima un altro la passa liscia".

30-04-2023 20:20

Terzo posto per Miller a Jerez, dopo una bella lotta con l’ex compagno Bagnaia: “È stata una bella battaglia in generale, non solo con Pecco. Gli hanno fatto restituire la posizione e non so se sia giusto o meno, ma io non me l’aspettavo. Anche con Martin e con Binder abbiamo fatto un po’ di bagare, quindi è stata davvero una bellissima gara. Molto lunga, con due partenze ancora una volta, ma spero che ve la siate goduta. Sono soddisfatto per il lavoro che abbiamo fatto questo weekend, perché salire sul podio due volte non è affatto male”.

Dopo un leggero contatto, i giudici hanno costretto Bagnaia a restituire la posizione a Miller: “A mio avviso, quando ho fatto la curva mi sembrava di essere vicino alla riga bianca e non c’era molto spazio, quindi Pecco ha dovuto un po’ forzare il suo ingresso. Forse ha avuto un piccolo bloccaggio ed è dovuto andare verso l’interno, ma io questo non me l’aspettavo e c’è stato un leggero contatto. Sono stato fortunato a vedere la sua gomma proprio poco prima che mi colpisse. Se non avesse preso una penalizzazione non mi sarei lamentato. Noi abbiamo solo chiesto coerenza per le penalizzazioni: l’importante è che oggi non sia stato sanzionato lui e poi domenica prossima un altro la passa liscia”.