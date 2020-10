Milos Teodosic prende tempo

A margine della presentazione della nuova linea TEO44, Milos Teodosic ha parlato ai microfoni di Virtus Segafredo TV:

“Il basket ci è mancato molto, siamo molto contenti di tornare a giocare – ha raccontato -. Sono felice di essere tornato in campo e poter giocare a basket. Sicuramente le aspettative sono alte ma è ancora troppo presto per parlare della stagione, c’è ancora molto da lavorare. Abbiamo giocatori nuovi, abbiamo bisogno di tempo per conoscerci e loro hanno bisogno di tempo per conoscere noi. Step by step, dobbiamo tornare ad allenarci intensamente, giocare ogni partita sempre meglio. Vedremo poi nei prossimi mesi se ci sarà qualcosa da migliorare o no. Forza Virtus!”

OMNISPORT | 08-10-2020 15:44