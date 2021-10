Milosevic convocato dalla Svezia: "Pensavo che fosse un call center"

Alexander Milosevic tra i giocatori della Svezia che prenderanno parte alle prossime due sfide valide per le qualificazioni a Qatar 2022 contro il Kosovo e la Grecia .

Il difensore dell’ AIK Solna non era in realtà stato inserito nella lista dei convocati, ma una serie di defezioni e infortuni dell’ultima ora, hanno portato il commissario tecnico Janne Andersson a correre ai ripari e a chiamarlo a ritiro abbondantemente iniziato e solo nella serata di martedì.

Milosevic potrebbe dunque tornare a vestire la maglia della sua Nazionale dopo quasi tre anni (la sua ultima presenza risale ad una sfida contro l’Islanda giocata l’11 gennaio 2019), eppure ha seriamente rischiato di saltare la convocazione a causa di quello che potrebbe essere definito un ‘errore di valutazione’.

A svelarlo è stato lo stesso difensore in conferenza stampa. “Ho ricevuto una telefonata da parte del ct Janne Andersson, ma non avendo il suo numero pensavo si trattasse della chiamata di qualche call center. Mi ha poi inviato un messaggio Jurelius Henrik, il direttore sportivo dell’AIK, che mi ha detto di rispondere a tutte le chiamate. Adesso ho inserito ho salvato il numero di Janne Andersson in rubrica”.

Milosevic quindi alla fine ha risposto al telefono e dato la sua disponibilità per i prossimi impegni della Svezia. “E’ sempre un onore far parte della Nazionale. Non c’era molto da fare, se non rispondere ’sì’ e raggiungere il ritiro”.

OMNISPORT | 08-10-2021 13:39