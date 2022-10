Misano rende omaggio ad Agostini: "Ho dato tanto e vinto con la serietà"

13-10-2022 16:31

Giacomo Agostini non è solo un mito del motociclismo, ma è ancora oggi il più vincente di tutti con 15 mondiali vinti. Il prossimo weekend, il Misano World Circuit festeggerà gli 80 anni del campione azzurro. Un evento che assume un valore particolare nell’anno del 50° anniversario del circuito.

La grandezza di Agostini è palpabile, anche perché le nuove generazioni lo fermano e gli chiedono ancora un autografo. Ma Agostini non è stupito e spiega perché è ancora così amato dalla gente: “Probabilmente è perché ho dato qualcosa a questo mondo, c’è chi ancora oggi incontrandomi mi ringrazia delle emozioni che ho regalato. Io ho avuto tanto, ma ho anche dato tanto”.

Ma dietro alla grandezza di Agostini c’è tanto sacrificio, ma non solo. Agostini svela il suo segreto: “Serietà, per la grande passione che avevo. La consapevolezza, che ho sempre avuto di me stesso. E la grande meticolosità che ho messo in tutte le cose, che mi ha sicuramente aiutato a evitare tanti incidenti, così come a vincere di più”.