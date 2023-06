Missione compiuta per Irma Testa: c'è il pass per Parigi 2024

La pugile prenderà parte alla sua terza edizione dei Giochi Olimpici

29-06-2023 11:16

Missione completa per la pugile campana Irma Testa.

L’azzurra, in occasione degli European Games, ha strappato il pass per Parigi 2024. Si tratterà della terza edizione dei giochi dopo la partecipazione di Rio e quella di Tokyo 2020 (con tanto di medaglia).

La sportiva di Torre Annunziata, ha battuto per 5-0 la spagnola Jenifer Fernandez Romero, approdando in semifinale degli European Games. L’azzurra porta a casa uno dei quattro pass che erano disponibili nella categoria (57 kg). “Sono felicissima – ha detto la campionessa -. Centrare la terza Olimpiade è un traguardo importante. Sono grata alla vita e ai miei allenatori, ora voglio godermi Parigi e portare un bel risultato”.

Non sarà sola l’azzurra, con lei pass anche per Salvatore Cavallaro e Giada Sorrentino: gli azzurri battono rispettivamente Gradus Kraus e Nina Radovanovic e conquistano la semifinale. In semifinale anche Abbes Mouhiidine nei 92 kg con il 5-0 batte sul turco Berat Acar. Per qualificarsi per Parigi dovrà però vincere l’oro.