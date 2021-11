Mistero Marquez: fuori per "commozione cerebrale", dubbi sulla MotoGP

05-11-2021 13:33

Per un pilota come Marc Marquez, rimanere lontane dalle piste è un paradosso che aggiunge interrogativi su interrogativi relativi al reale stato di salute e di integrità alimentato dagli ultimi avvenimenti che lo riguardano e che lo hanno tenuto ai margini. Marquez, che con Valentino Rossi non ha mai avuto un rapporto particolarmente fraterno e amichevole dopo il famigerato scontro in pista che è costato un Mondiale al Dottore, soffre da troppo tempo di una sequenza preoccupante di infortuni, continui stop&go che mal si conciliano con il ritorno in pista vero. E hanno indotto gli altri piloti a porsi dei quesiti sull’effettivo stato di salute del campione.

I sospetti sulla commozione cerebrale di Marquez

L’assenza al GP Algarve è uno di quegli avvenimenti che non può rimanere ai margini: ufficialmente, lo spagnolo della Honda non ha potuto prendere parte alla penultima prova stagionale per una commozione cerebrale, come comunicato dalla stessa scuderia, e causata da una caduta in allenamento sabato 30 ottobre, mentre si allenava con una moto da enduro.

Secondo quanto reso noto, Marquez non avrebbe accusato altri problemi agli arti (aspetto non certo secondario) e la botta in testa, determinata dalla caduta in una zona impervia, avrebbe stordito il campione di MotoGP portandolo ad approfondire e a ripetere gli accertamenti in settimana.

La voce di rottura di Espargaro

Tuttavia c’è chi, come Aleix Espargaro, nutre delle personali perplessità su questa scelta di Marquez e del suo staff. Perplessità che ha palesato durante la conferenza stampa (per fare pressione sulla casa?) nel timore che la situazione che riguarda lo spagnolo si riveli più complessa, rispetto a quello che si è saputo fino ad oggi:

“Nessuno ha informazioni precise su come sia avvenuto l’incidente di Marquez. Quindi dobbiamo credere che si tratti solamente di una commozione cerebrale perché la caduta non è avvenuta nell’ultimo Gran Premio”.

Poi l’azzardo, con un’ipotesi non confermata, almeno fino a questo momento:

“Forse Marc ha anche un braccio rotto. Normalmente uno come lui farebbe di tutto per guidare. Tutti lo sanno. Non so se ‘commozione cerebrale’ è davvero la parola giusta. Penso che sia qualcosa di peggio”.

Insomma, nulla di rassicurante.

La versione ufficiale della Honda

Il 30 ottobre scorso, durante un allenamento Marquez sarebbe caduto e avrebbe accusato una lieve commozione cerebrale, che ha tenuto sotto stretto controllo medico anche nella settimana successiva. A dare conferma dell’accaduto la Honda e Albert Puig, il quale ai microfoni di Sky aveva ribadito che

“Marc ha battuto la testa: è stato un piccolo colpo, ma tornato a casa continuava ad avere dei capogiri come se fosse stato in stato confusionale”.

Da allora, le ipotesi anche più suggestive si sono moltiplicate, l’ultima quella di Espargaro che ha indicato in maniera neanche troppo sottile che, forse, la questione sia diversa e che riguardi quel braccio, sottoposto a 3 operazioni in pochi mesi, e che sta letteralmente martoriando Marquez.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di MotoGP™, Moto2 e Moto3 live su DAZN

VIRGILIO SPORT