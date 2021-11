MotoGP, lunedì nuovi esami per Marquez: Valencia resta a rischio

04-11-2021 14:45

La stagione di Marc Marquez potrebbe seriamente essersi conclusa in anticipo. Non vi è ancora certezza a riguardo ma, considerate le due vittorie ottenute di recente a Misano e Austin, sarebbe davvero un peccato se lo spagnolo dovesse concludere la propria annata senza più scendere in pista.

Le possibilità che ciò accada purtroppo sono alte. Marquez infatti, durante un’uscita di enduro, è stato vittima di un brutto incidente dove per fortuna non ha riportato conseguenze gravi.

I postumi e le botte rimediate tuttavia l’hanno messo fuori causa per la tappa della MotoGP a Portimao e, in base a quello che diranno gli esami a cui si sottoporrà lunedì, potrebbero portarlo ad alzare bandiera bianca anche per Valencia.

“Ha sbattuto la testa mentre faceva enduro sulle montagne vicino a Cervera. È stato un piccolo colpo, ma una volta tornato a casa continuava a giragli la testa come se fosse in uno stato confusionale. Non ha avuto problemi al braccio o in altre parti del corpo. È stato visitato a Barcellona, lunedi avrá un ulteriore controllo per capire se poter rientrare a Valencia” ha spiegato team manager Honda Alberto Puig nel tentativo di far chiarezza sull’accaduto.

Costui, visto il forfait dell’otto volte iridato, in Portogallo sarà costretto a schierare Stefan Bradl.

“Decisione obbligata, è l’unico pilota che abbiamo. Non abbiamo materiale nuovo da provare, Stefan potrà concentrarsi sulla corsa” ha chiosato sintetico Puig.

