Aleix Espargarò: "Rossi il Michael Jordan delle moto"

Il centauro dell’Aprilia Aleix Espargarò in un’intervista ad As ha elogiato Valentino Rossi e la sua incredibile carriera: “Posso dire che sono stato privilegiato a correre con lui, Marc, per esempio, può vincere nei prossimi anni ed arrivare ad avere dodici titoli. Quello che però ha fatto Valentino – avvicinando così tante persone, rendendo il motociclismo uno degli sport più seguiti al mondo, il modo in cui ha interpretato le corse e la sua felicità – è molto difficile che venga superato da qualcun altro”.

“Anche se Fabio Quartararo ha qualcosa di Valentino, è molto difficile che lo eguagli. Per me è stato incredibile correre con lui. Lui è il Michael Jordan delle moto e lo sarà sempre. Sarebbe stato più bello se si fosse ritirato da vincente, ma il suo amore per le moto lo ha portato ritirarsi occupando posizioni che non gli rendono giustizia”.

OMNISPORT | 01-10-2021 18:49