MLB: Astros e Yankees ok; Red Sox ko

Dopo tre successi di fila, Tampa Bay perde in casa contro Washington Nationals 7-9 dopo due extra inning, ma non perde la vetta della classifica. Non ne approfittano Chicago e Boston. I White Sox sono sconfitti in casa dai Blue Jays 2-6, mentre i Red Sox perdono tra le mura amiche del Fenway Park contro gli Astros 3-8. Per Houston si tratta del terzo match vinto consecutivamente.

Bella vittoria anche per Oakland che supera gli Arizona Diamondbacks per 4-0. Gli Yankees vincono a Minnesota 9-6, mentre Seattle espugna Detroit con lo stesso risultato 9-6.

RISULTATI

Baltimore Orioles-New York Mets 1-14

Philadelphia Phillies-Atlanta Braves 2-1

Pittsburgh Pirates-Los Angeles Dodgers 1-2

Boston Red Sox-Houston Astros 3-8

Cincinnati Reds-Milwaukee Brewers 7-3

Detroit Tigers-Seattle Mariners 6-9

Miami Marlins-Colorado Rockies 3-4

Tampa Bay Rays-Washington Nationals 7-9

Chicago White Sox-Toronto Blue Jays 2-6

Minnesota Twins-New York Yankees 6-9

St.Louis Cardinals-Cleveland Indians 8-2

Los Angeles Angels-Kansas City Royals 6-1

OMNISPORT | 10-06-2021 08:54