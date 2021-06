MLB, Athletics e Giants vanno k.o

Altra giornata intensa in MLB con il colombiano degli Yankees Gio Urshela colpito da una scheggia della sua mazza nell’occhio destro.

La mazza si è rotta durante il secondo inning: “Ovviamente, un momento spaventoso, ma sono subito arrivati a soccorrelo”, ha detto il manager degli Yankees Aaron Boone. “Ovviamente, una di quelle situazioni spaventose. Ma stava bene.”

Gli Yankees, incidente a parte hanno anche portato a casa il match per 7 a 5: New York ha interrotto una serie di sconfitte casalinghe di sei partite e ha ottenuto la sua settima vittoria quando era in svantaggio nel settimo inning.

TUTTI I RISULTATI:

Mets – Nationals: 5 – 1

Athletics – Yankees: 5 – 7

Marlins – Cubs: 11 – 1

Indians – Pirates: 3 – 6

Blue Jays – Orioles: 10 – 7

Twins – Rangers: 3 – 2

Phillies – Giants: 13 – 6

Red Sox – Royals: 7 – 1

Reds – Padres: 5 – 7

White Sox – Astros: 4 – 11

Brewers – Rockies: 6 – 5

Tigers – Angels: 3 – 8

Dodgers – D-backs: 9 – 3

Rays – Marinese: 5 – 6

OMNISPORT | 20-06-2021 10:11