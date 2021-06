MLB: Boston e Miami a valanga

Dopo due ko consecutivi, torna a vincere Boston. I Red Sox superano gli Astros al Fenway Park per 12-8. Prosegue la corsa di mister Alex Cora alla vetta dell’American League per ora occupata da Tampa. Bella vittoria anche per Chicago che tra le mura amiche del Guaranteed Rate Field ha la meglio su Toronto 5-2.

Risorge Kansas City dopo 5 sconfitte consecutive: i Royals battono 6-1 gli Athletics a Oakland. Sconfitta anche per gli Yankees che vengono superati 7-5 al Target Field dai Twins di Minnesota.

In National League bella prova di Miami: i Marlins si impongono 11-4 sui Colorado Rockies.

RISULTATI

Boston Red Sox-Houston Astros 12-8

Miami Marlins-Colorado Rockies 11-4

Chicago White Sox-Toronto Blue Jays 5-2

Minnesota Twins-New York Yankees 7-5

Oakland Athletics-Kansas City Royals 1-6

Detroit Tigers-Seattle Mariners 8-3

Philadelphia Phillies-Atlanta Braves 4-3

Cincinnati Reds-Milwaukee Brewers 2-7

Pittsburgh Pirates-Los Angeles Dodgers 3-6



