MLB: Chicago espugna Baltimore ed è di nuovo in vetta

Quinto successo consecutivo per Chicago che si riporta in vetta alla classifica dell’American League. I White Sox espugnano Baltimore con un 7-5 e si riappropriano della prima posizione ai danni di Boston, sconfitta invece in casa dai Phillies (4-5). Al Fenway Park, gli uomini di Alex Cora perdono la possibilità di agganciare e superare Chicago complici proprio i due ko consecutivi contro Philadelphia.

Dopo due ko consecutivi casalinghi contro gli Yankees, Houston riersce a vincere la terza partita. Il team di Baker supera New York 8-7 e si consolida in terza posizione. Ko invece per Tampa che dopo sei vittorie consecutive inciampa in casa contro Toronto. I Blue Jays si impongono 3-1 sui Rays.

Nella National League quarto successo di fila per i San Francisco Giants che battono Washington 3-1. Importante vittoria anche per i Dodgers che superano Arizona 7-4.

Terzo ko di fila invece per Milwaukee: i Brewers perdono in casa contro Cincinnati giunti invece alla lora terza vittoria consecutiva (1-3).

RISULTATI DELLA NOTTE

Los Angeles Dodgers-Arizona Diamondbacks 7-4

San Diego Padres-Colorado Rockies 1-3

Seattle Mariners-Los Angeles Angels 1-7

San Francisco Giants-Washington Nationals 3-1

Texas Rangers-Oakland Athletics 1-4

Houston Astros-New York Yankees 8-7

Milwaukee Brewers-Cincinnati Reds 1-3

Minnesota Twins-Detroit Tigers 12-9

Boston Red Sox-Philadelphia Phillies 4-5

Miami Marlins-Atlanta Braves 7-4

New York Mets-Pittsburgh Pirates 5-6

Tampa Bay Rays-Toronto Blue Jays 1-3

Baltimore Orioles-Chicago White Sox 5-7



OMNISPORT | 12-07-2021 09:12