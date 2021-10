MLB, chiude la regular season: l'ultima wild card è per gli Yankees

Ultima notte di regular season per la MLB.

Il tabellone delle World Series è quindi stato definito. A prendersi l’ultimo posto per i Wild card Games sono stati i New York Yankees, che hanno superato di misura Tampa Bay. Vano quindi il netto successo di Toronto su Baltimora: la squadra di resta fuori per una sola vittoria in meno (92-91).

Curiosamente anche lo scorso anno le due formazioni furono divise da un solo successo al termine della stagione regolare, ma entrambe si qualificarono alle World Series: decisiva quest’anno per l’estromissione dei Blue Jays l’ottima performance di Boston, che ha chiuso con lo stesso punteggio degli Yankees, strappando però il secondo posto alle spalle di Tampa Bay in virtù del miglior rendimento casalingo.

Red Sox e New York si affronteranno comunque nel preliminare dell’American League che aprirà le World Series il prossimo 5 ottobre: la vincente se la vedrà con Tampa Bay nella semifinale della Division.

Dall’altra parte era tutto definito, con St.Louis certa di sfidare i Dodgers, match in programma mercoledì 6: la vincente affronterà i Giants. Orioles e Diamondbacks chiudono con il poco invidiabile titolo di peggiori squadre della Lega, con 52 vittorie e 110 sconfitte.

I risultati della notte:

Atlanta Braves-New York Mets 5-0

St.Louis Cardinals-Chicago Cubs 2-3

Arizona Diamondbacks-Colorado Rockies 5-4

Chicago White Sox-Detroit Tigers 2-5

Houston Astros-Oakland Athletics 7-6

Kansas City Royals-Minnesota Twins 3-7

Los Angeles Dodgers-Milwaukee Brewers 10-3

Miami Marlins-Philadelphia Phillies 5-4

Seattle Martiners-Los Angeles Angels 3-7

Toronto Blue Jays-Baltimore Orioles 12-4

New York Yankees-Tampa Bay Rays 1-0

Pittsburgh Pirates-Cincinnati Reds 3-6

San Francisco Giants-San Diego Padres 11-4

Texas Rangers-Cleveland Indians 0-6

Washington Nationals-Boston Red Sox 5-7

OMNISPORT | 04-10-2021 07:26