MLB: Dodgers avanti di misura, Athletics rullo compressore

I Dodgers si confermano in testa alla MLB con il miglior record della lega (14 vinte-4 perse) battendo di misura 1-0 i Mariners in trasferta. Alle loro spalle, Red Sox e Giants non perdono il passo superando rispettivamente i Blue Jays 4-2 e i Phillies 10-7.

Le prime tre della classe però devono guardarsi dal ritorno sempre più prepotente che stanno realizzando gli Athletics, giunti con i due successi nel doppio confronto con i Twins all’impressionante numero di dieci vittorie consecutive.

La loro è chiaramente la striscia aperta migliore della lega: la serie positiva che più gli si avvicina infatti è quella dei Rays, arrivati col 14-7 sui Royals a quota cinque affermazioni filate.

I risultati della notte

San Diego Padres-Milwaukee Brewers 0-6

Los Angeles Angels-Texas Rangers 6-2

Oakland Athletics-Minnesota Twins 1-0 (giocata per 7 inning)

Colorado Rockies-Houston Astros 6-2

Kansas City Royals-Tampa Bay Rays 7-14

Chicago Cubs-New York Mets 3-1

Boston Red Sox-Toronto Blue Jays 4-2

Philadelphia Phillies-San Francisco Giants 7-10

Washington Nationals-St.Louis Cardinals 3-2

Miami Marlins-Baltimore Orioles 5-7

New York Yankees-Atlanta Braves 3-1

Oakland Athletics-Minnesota Twins 7-0 (giocata per 7 inning)

Cleveland Indians-Chicago White Sox 5-8

Seattle Mariners-Los Angeles Dodgers 0-1

