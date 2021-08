MLB: Dodgers e White Sox si aggiudicano i derby

A due mesi dalla fine della regular season, la stagione 2021 della Mlb si conferma apertissima, con distanze minime nelle classifiche di American e National League.

Continua il momento negativo per Astros e Red Sox: per entrambe quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, contro Minnesota e Toronto, e prime posizioni che si allontanano a vantaggio di due delle formazioni più in forma della Lega, Oakland Athletics e Tampa Bay Rays, quest’ultima saldamente in testa dopo il successo a Baltimora.

Bene anche i Chicago White Sox, che vincono nettamente il derby contro i Cubs. Sfida cittadina anche a Los Angeles con chiara affermazione dei Dodgers sugli Angels: nella National League la squadra di resta in scia a San Francisco, vittoriosa a Milwaukee.

I risultati della notte:

Baltimore Orioles-Tampa Bay Rays 6-9

New York Yankees-Seattle Mariners 0-2

Philadelphia Phillies-New York Mets 3-0

Toronto Blue Jays-Boston Red Sox 9-8

Cincinnati Reds-Pittsburgh Pirates 3-2

Cleveland Indians-Detroit Tigers 7-5

Atlanta Braves-Washington Nationals 5-4

Houston Astros-Minnesota Twins 5-7

Milwaukee Brewers-San Francisco Giants 4-5

St.Louis Cardinals-Kansas City Royals 5-6

Colorado Rockies-Miami Marlins 13-8

Oakland Athletics-Texas Rangers 6-3

Los Angeles Dodgers-Los Angeles Angels 8-2

San Diego Padres-Arizona Diamondbacks 2-0

Chicago Cubs-Chicago White Sox 3-9

OMNISPORT | 09-08-2021 07:39