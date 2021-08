MLB: Dodgers e Yankees inarrestabili

Prosegue la marcia quasi senza ostacoli di Tampa Bay, che liquida anche Baltimore restando così saldamente al comando dell’American League grazie alla quarta vittoria consecutiva. Tiene il passo Houston, che passa in casa di Kansas City e stacca Chicago.

Bene anche gli Yankees, che si confermano la squadra più in forma della Lega grazie alla settima vittoria consecutiva (ko Minnesota), striscia condivisa con Atlanta, in ascesa in chiave playoff.

Sono sette anche i successi di fila dei Dodgers, che non lasciano scampo ai Mets: staccata Milwaukee, la squadra di Dave Roberts mette nel mirino il primato di San Francisco nella National League.

I risultai della notte:

Detroit Tigers-Los Angeles Angels 10-13

Tampa Bay Rays-Baltimore Orioles 7-2

Texas Rangers-Seattle Mariners 8-9

Chicago White Sox-Oakland Athletics 4-5

Kansas City Royals-Houston Astros 3-6

Arizona Diamondbacks-Philadelphia Phillies 4-2

New York Yankees-Minnesota Twins 7-5

Cincinnati Reds-Miami Marlins 6-1

St.Louis Cardinals-Milwaukee Brewers 8-4

Los Angeles Dodgers-New York Mets 4-1

