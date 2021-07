MLB: dopo l'All Star Game i White Sox si confermano primi

Chicago conferma il buon momento di forma con un netto 4-0 su Houston. I White Sox anche dopo la pausa dell’All Star Game ritrovano due vittorie consecutive e si confermano primi nell’American League. Nulla da fare per gli Astros che scivolano al terzo posto della graduatoria.

Sconfitta anche per Boston. I Red Sox perdono sonoramente a New York: gli Yankees si impongono infatti per 9-1. Risale Tampa bay che batte Atlanta (7-5), mentre Oakland perde terreno a causa della sconfitta contro Cleveland alla seconda vittoria consecutiva (2-4).

Crisi nera per Minnesota, Kansas e Texas. I Twins perdono la loro terza gara consecutiva a Detroit contro i Tigers (7-0); i Royals invece sono sconfitti in casa dagli Orioles (0-5) metre infine i Rangers perdono a Toronto 10-0 contro i Blue Jays.

RISULTATI

New York Yankees-Boston Red Sox 9-1

Arizona Diamondbacks-Chicago Cubs 6-4

Los Angeles Angels-Seattle Mariners 4-7

Oakland Athletics-Cleveland Indians 2-4

Toronto Blue Jays-Texas Rangers 10-0

Colorado Rockies-Los Angeles Dodgers 6-5

Washington Nationals-San Diego Padres 8-7

St.Louis Cardinals-San Francisco Giants 2-1

Chicago White Sox-Houston Astros 4-0

Kansas City Royals-Baltimore Orioles 0-5

Philadelphia Phillies-Miami Marlins 7-4

Atlanta Braves-Tampa Bay Rays 5-7

Cincinnati Reds-Milwaukee Brewers 0-8

Detroit Tigers-Minnesota Twins 7-0

Toronto Blue Jays-Texas Rangers 5-0

Philadelphia Phillies-Miami Marlins 4-2

Pittsburgh Pirates-New York Mets 6-7

Washington Nationals-San Diego Padres 4-10



