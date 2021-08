MLB: Giants e Dodgers volano in National League

Tampa Bay è sempre prima nella classifica dell’American League incalzata dall’ottimo stato di forma degli Yankees.

Dodicesimo successo di fila per New York infatti che si impone in trasferta ad Oakland. Gli Yankees vincono di misura 7-6 contro gli Athletics e si confermano seconda forza del torneo davanti a Houston.

Importante vittoria per i Boston Red Sox che superano Minnesota per 12-2; vince anche Kansas City a Seattle contro i Mariners per 6-4. supera Texas Rangers 10-6.

In National League invece prosegue il cammino vittorioso dei San Francisco Giants che battono i Mets 4-3 e si confermano prima forza del torneo. La seconda posizione è occupata dai Dodgers che hanno espugnato 4-0 San Diego infliggendo ai Padres il quarto ko consecutivo.

RISULTATI

Philadelphia Phillies-Arizona Diamondbacks 7-8

Pittsburgh Pirates- St.Louis Cardinals 11-7

Boston Red Sox-Minnesota Twins 12-2

Cleveland Indians-Texas Rangers 10-6

Miami Marlins-Washington Nationals 7-5

New York Mets-San Francisco Giants 2-3

San Diego Padres-Los Angeles Dodgers 0-4

Oakland Athletics-New York Yankees 6-7

Seattle Mariners-Kansas City Royals 4-6

27-08-2021