MLB: grandi in caduta libera, sorridono solo i Giants

Turno disastroso per le grandi dell’American League. Perdono tutte le prime cinque: terzo ko nelle ultime quattro partite per Tampa Bay, sconfitta da Minnesota, addirittura quarto per Houston, piegata da San Diego.

Cadono anche White Sox, Yankees e Red Sox: la classifica quindi si accorci in zona playoff grazie anche alla striscia positiva di Seattle, giunta alla quinta vittoria consecutiva.

Nella National League i Giants si aggiudicano lo scontro al vertice contro i Dodgers: la squadra di Gabe Kapler è ora la migliore della Lega. Ok anche Milwaukee.

I risultati della notte:

New York Yankees-Baltimore Orioles 7-8

Washington Nationals-New York Mets 4-3

Toronto Blue Jays-Oakland Athletics 8-0

Boston Red Sox-Cleveland Indians 5-11

Cincinnati Reds-Detroit Tigers 1-4

Miami Marlins-Philadelphia Phillies 3-4

Tampa Bay Rays-Minnesota Twins 5-6

Kansas City Royals-Chicago White Sox 6-0

Milwaukee Brewers-St.Louis Cardinals 6-5

Chicago Cubs-Pittsburgh Pirates 11-8

Colorado Rockies-Atlanta Braves 2-9

Los Angeles Angels-Texas Rangers 3-7

Arizona Diamondbacks-Seattle Mariners 4-10

San Diego Padres-Houston Astros 4-3

San Francisco Giants-Los Angeles Dodgers 6-4

OMNISPORT | 06-09-2021 08:18