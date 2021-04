MLB: i Dodgers non si fermano, Cincinnati a valanga su Pittsburgh

Continua il momento positivo dei Dodgers che contro Oakland (k.o. 5-1) mettono a segno la quinta vittoria consecutiva confermandosi in testa alla NL West Division. La loro striscia è attualmente la migliore di tutta la MLB anche se Cincinatti (14-1 ai Pirates) è salita a quota quattro successi di fila.

Gli Yankees e i Red Sox, entrambi in back to back, trovano finalmente due affermazioni in serie superando rispettivamente 7-2 Baltimore e 6-5 Tampa Bay. Cade invece per la prima volta in stagione Philadelphia che cede ai Mets 4-8 e dice addio al suo ruolino di marcia immacolato. Fra i team che invece risalgono la china sono da segnalare Arizona e St.Louis che grazie alle vittorie su Rockies e Marlins raddrizzano un avvio di stagione tutt’altro che positivo.

New York Yankees-Baltimore Orioles 7-2

Cincinnati Reds-Pittsburgh Pirates 14-1

Miami Marlins-St.Louis Cardinals 2-4

Philadelphia Phillies-New York Mets 4-8

Boston Red Sox-Tampa Bay Rays 6-5

Chicago Cubs-Milwaukee Brewers 0-4

Texas Rangers-Toronto Blue Jays 7-4

Colorado Rockies-Arizona Diamondbacks 8-10

Oakland Athletics-Los Angeles Dodgers 1-5

San Diego Padres-San Francisco Giants 3-1

Seattle Mariners-Chicago White Sox 4-10

OMNISPORT | 07-04-2021 10:18