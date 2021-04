MLB: i Dodgers non si fermano, Cincinnati e Padres k.o.

Prosegue il momento d’oro dei Los Angeles Dodgers: la squadra di coach di Dave Roberts centra contro i Rockies (7-0) il quarto successivo consecutivo, un’affermazione che le consente di mantenere il miglior record (9 vittorie-2 sconfitte) all’interno della lega.

In attesa della replica a distanza dei Red Sox (attualmente in possesso della miglior striscia vincente del campionato), non tengono il passo né San Diego (battuta da Pittsburgh 8-4) né Cincinnati (k.o. 7-6 contro i Giants) né tantomeno gli Angels, battuti 3-2 dai Royals.

Rimarchevoli le vittorie di Marlins e Cardinals, capaci entrambe di rifilare 14 punti rispettivamente ai Braves e ai Nationals fanalini di coda (2-6 il loro rendimento fino a questo punto), mentre sprofondano sempre di più gli Astros, arrivati alla quarta sconfitta consecutiva con l’8-2 subito per mano dei Tigers.

RISULTATI

Pittsburgh Pirates-San Diego Padres 8-4

Baltimore Orioles-Seattle Mariners 7-6

Toronto Blue Jays-New York Yankees 7-3

Tampa Bay Rays-Texas Rangers 3-8

Atlanta Braves-Miami Marlins 8-14

Milwaukee Brewers-Chicago Cubs 2-3

St.Louis Cardinals-Washington Nationals 14-3

New York Mets-Philadelphia Phillies 4-0

Chicago White Sox-Cleveland Indians 0-2

Houston Astros-Detroit Tigers 2-8

Kansas City Royals-Los Angeles Angels 3-2

San Francisco Giants-Cincinnati Reds 7-6

Los Angeles Dodgers-Colorado Rockies 7-0

