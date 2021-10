MLB, playoff: Tampa Bay e Houston travolgenti in gara 1

Dopo la disputa dei due Wild Card Games che hanno promosso Boston Red Sox e Los Angeles Dodgers al tabellone dei playoff a spese rispettivamente di New York Yankees e St.Louis Cardinals, ha preso ufficialmente il via la post season della stagione 2021 della MLB, che si concluderà il 3 novembre con l’ultimo atto delle World Series che decreteranno la squadra campione.

Ottima è stata la partenza di chi il titolo lo detiene, i Tampa Bay Rays, che dopo una regular season da 100 vittorie (solo i Giants hanno fatto meglio con 107) hanno subito messo in chiaro la volontà di difendere la palma di campioni in carica, travolgendo i Red Sox in gara 1 delle Division Series: 5-0 l’inequivocabile risultato finale, con Arozarena e McClanahan protagonisti per i Rays, mentre a Boston non sono bastati i quattro fuoricampo di Pivetta.

Risultato netto anche nell’altra sfida che ha segnato l’inizio della serie tra Houston e i Chicago White Sox, sebbene alla vigilia si potesse pensare ad un match equilibrato, dato lo score della regular season (95 vittorie per Houston, 93 per Chicago): gli Astros si sono imposti per 6-1.

Match comunque a lungo equilibrato, decisivo per Houston, con un McCullers ispiratissimo (quattro fuoricampo) l’allungo nel terzo e nel quarto inning. A Chicago non è bastato un super Lynn.

OMNISPORT | 08-10-2021 07:22