MLB: San Francisco ancora ko, Los Angeles vede la vetta

Prosegue inarrestabile la marcia di Tampa Bay. I Rays infilano il nono successo consecutivo rifilando un’altra sconfitta ai Red Sox e facendo il vuoto alle proprie spalle grazie alla sorprendente sconfitta di Houston contro Seattle. La squadra di Cash sembra avere ormai in pugno il primo posto della regular season in American League.

Aperta invece la caccia al posizionamento migliore in chiave playoff. La stagione regolare terminerà il 3 ottobre e tutto è possibile visto che diverse big non scoppiano di salute: oltre a Boston, male anche gli Yankees che contro i Los Angeles Angels incappano nella quarta sconfitta consecutiva e male, in National League, i San Francisco Giants, ancora battuti dai Milwaukee Brewers in forma smagliante. Ringraziano i Los Angeles Dodgers, che battono Atlanta e vedono il primato.

I risultati della notte:

New York Mets-Miami Marlins 6-5

Cincinnati Reds-St.Louis Cardinals 1-3

Washington Nationals-Philadelphia Phillies 6-12

Toronto Blue Jays-Baltimore Orioles 2-4

Detroit Tigers-Oakland Athletics 3-9

New York Mets-Miami Marlins 3-1

Tampa Bay Rays-Boston Red Sox 8-5

Texas Rangers-Colorado Rockies 4-3

Chicago White Sox-Pittsburgh Pirates 4-2

Kansas City Royals-Cleveland Indians 2-7

Minnesota Twins-Chicago Cubs 1-3

Los Angeles Angels-New York Yankees 6-4

Arizona Diamondbacks-San Diego Padres 0-3

San Francisco Giants-Milwaukee Brewers 2-6

Los Angeles Dodgers-Atlanta Braves 3-2

Seattle Mariners-Houston Astros 4-0

OMNISPORT | 01-09-2021 08:24