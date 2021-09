MLB: settima vittoria consecutiva per i Giants

Settimo sigillo consecutivo per i San Francisco Giants sempre più leader della National League. Questa notte la squadra di Gabe Kapler ha espugnato il Wrigley Field di Chicago col risultato di 6-5. Se i Giants volano non si può dire lo stesso dei Cubs: per loro campionato piuttosto altalenante e forse al di sotto delle aspettative.

Sempre in National League ottimo momento per i Brewers. Milwaukee infatti è alla quinta vittoria di fila dopo aver vinto in trasferta a Cleveland: 11-1 il risultato che parla chiaro contro gli Indians alla terza sconfitta consecutiva. Vittorie nette anche per Los Angeles con i Dodgers che si impongono 8-0 contro San Diego e per i Washington Nationals capaci di vincere 6-2 a Pittsburgh.

In American League cade Tampa. I Rays sono sconfitti a Detroit ma mantengono la vetta della classifica. Dietro vincono tutti. Belle vittorie infatti di Houston, Chicago e Toronto. Gli Astros battono in casa gli Angels; i White Sox hanno la meglio su Boston mentre i Blue Jays espugnano Baltimore con un incredibile 22-7.

Ancora un ko invece per gli Yankees che perdono nel derby contro i Mets: 7-6 il risultato finale.

RISULTATI

New York Mets-New York Yankees 7-6

Los Angeles Dodgers-San Diego Padres 8-0

Seattle Mariners-Arizona Diamondbacks 4-5

Oakland Athletics-Texas Rangers 3-4

Chicago Cubs-San Francisco Giants 5-6

Minnesota Twins-Kansas City Royals 3-5

St.Louis Cardinals-Cincinnati Reds 2-0

Chicago White Sox-Boston Red Sox 2-1

Houston Astros-Los Angeles Angels 3-1

Atlanta Braves-Miami Marlins 5-3

Cleveland Indians-Milwaukee Brewers 1-11

Baltimore Orioles-Toronto Blue Jays 7-22

Philadelphia Phillies-Colorado Rockies 4-5

Pittsburgh Pirates-Washington Nationals 2-6

Detroit Tigers-Tampa Bay Rays 8-7



