MLB: tornano al successo Tampa e Houston

Era uno dei match più attesi della notte quello tra Boston e Tampa. Ad avere la meglio sono stati i Rays che tornano al successo dopo il ko casalingo contro MInnesota. Partita molto bella: Tampa vince col punteggio di 11-10. Red Sox sconfitti e comferma del primo posto in vetta alla classifica dell’American League. Per Boston secondo ko casalingo consecutivo dopo la sconfitta contro Cleveland.

Torna a sorridere anche Houston che dopo le due sconfitte esterne contro San Diego, torna alla vittoria e lo fa in casa contro Seattle che perde dopo 5 vittorie consecutive.

Brutte notizie per Chicago che torna a perdere contro Kansas City (6-0) e per New York. Gli Yankees incappano nel loro terzo ko consecutivo e perdono in casa nettamente 8-0 contro Toronto al quinto successo di fila.

In National League prosegue la marcia quasi a braccetto di Giants e Dodgers, rispettivamente primi e secondi in classifica. San Francisco si impone in Colorado 10-5 mentre Los Angeles vince a St. Luis. Menzione speciale per i Cubs che vincendo contro Cincinnati colgono il loro settimo successo consecutivo.

RISULTATI

Cleveland Indians-Minnesota Twins 2-5

Houston Astros-Seattle Mariners 11-2

Los Angeles Angels-Texas Rangers 0-4

St.Louis Cardinals-Los Angeles Dodgers 1-5

Colorado Rockies-San Francisco Giants 5-10

Chicago Cubs-Cincinnati Reds 4-3

Milwaukee Brewers-Philadelphia Phillies 0-12

Pittsburgh Pirates-Detroit Tigers 6-3

Boston Red Sox-Tampa Bay Rays 10-11

Baltimore Orioles-Kansas City Royals 2-3

New York Yankees-Toronto Blue Jays 0-8

Washington Nationals-New York Mets 4-3

OMNISPORT | 07-09-2021 09:05