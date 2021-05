MLB: vincono tutte le prime tre dell'American League

Quinta vittoria consecutiva per i White Sox di coach Tony La Russa. Chicago conferma l’ottimo momento di forma e supera i Minnesota Twins per 13-8 confermandosi prima forza dell’American League. Nulla da fare per gli ospiti che raccolgono il loro terzo ko consecutivo scivolando al penultimo posto della graduatoria.

Bella vittoria in trasferta per Oakland che supera Boston. I Red Sox cadono al Fenway Park 4-1 perdendo la terza posizione a favore di Cleveland. Gli Indians infatti hanno la meglio sui Cubs (2-1) e si ergono a terza forza della Lega grazie alla loro terza vittoria consecutiva.

Ancora molto bene New York: gli Yankees di Aaron Boone inanellano il quarto successo consecutivo battendo Tampa a domicilio 1-0. Altre note positive provengono dai successi di Toronto ( 4-1 agli Atlanta Braves) e di Houston (9-1 a Los Angeles).

Perido decisamente no invece per Seattle: i Mariners perdono nettamente 7-1 nella trasferta a Los Angeles contro i Dodgers. Decimo ko consecutivo per Kansas City che questa notte è stata sconfitta dai Detroit Tigers col punteggio di 4-2.

Colorado Rockies-San Diego Padres 3-2

Washington Nationals-Philadelphia Phillies 2-5

Boston Red Sox-Oakland Athletics 1-4

Detroit Tigers-Kansas City Royals 4-2

Tampa Bay Rays-New York Yankees 0-1

Atlanta Braves-Toronto Blue Jays 1-4

Milwaukee Brewers-St.Louis Cardinals 4-1

Chicago White Sox-Minnesota Twins 13-8

Houston Astros-Los Angeles Angels 9-1

Arizona Diamondbacks-Miami Marlins 2-3

Los Angeles Dodgers-Seattle Mariners 7-1

OMNISPORT | 13-05-2021 09:30