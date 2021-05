MLB: Yankees in grande forma; Royals in crisi

Momento di forma spettacolare per gli Yankees che inanellano la loro quinta vittoria consecutiva. Il 6-3 di questa notte contro Houston permettono a New York di salire ancora in classifica raggiungendo il sesto posto. La squadra di Aaron Boone si trova alle spalle dei Cleveland Indians vincitori in trasferta a Kansas City (4-5). Periodo di grande crisi per i Royals che dopo essere stati in vetta alla classifica dell’American League, a causa del quarto ko consecutivo, sono scivolati fino al quarto posto.

Vince ancora Tampa Bay che ha la meglio su Los Angeles in un momento di grande appannamento. Dopo due ko si rialza Toronto che batte Oakland ancora prima in classifica. Ko per Boston che per Chicago. I Red Sox perdono in casa contro Detroit che tornano al successo dopo ben sei ko di fila, mentre i White Sox, cedono ai Cincinnati Reds.

I RISULTATI DELLA NOTTE

Miami Marlins-Arizona Diamondbacks 8-0

New York Yankees-Houston Astros 6-3

Philadelphia Phillies-Milwaukee Brewers 5-4

Washington Nationals-Atlanta Braves 3-5

Boston Red Sox-Detroit Tigers 5-6

Chicago Cubs-Los Angeles Dodgers 6-5

Minnesota Twins-Texas Rangers 1-3

Kansas City Royals-Cleveland Indians 4-5

San Diego Padres-Pittsburgh Pirates 4-2

St.Louis Cardinals-New York Mets 2-7

Los Angeles Angels-Tampa Bay Rays 1-3

Oakland Athletics-Toronto Blue Jays 4-9

OMNISPORT | 06-05-2021 09:39